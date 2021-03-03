ميدو يفتح النار على خالد الغندور ويوجه رسالة شديدة اللهجة

وجّه أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، رسالة شديدة اللهجة للإعلامي خالد الغندور عقب الهجوم الذي وجه إليه خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية انتقاده لفضائية القلعة البيضاء.





وقال "ميدو" في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "بعض الجهلاء يتحدثون عن جهل، عندما تهاجم قناة النادي تتحدث رسميًا باسم النادي".





وأضاف: "عندما يتحدث مذيع قناة النادي هذا يعني أنها تتحدث باسم مجلس الإدارة، أرجوكم أن تفهموا، بعض المغيبين يجب أن يفهموا، لا تهدموا نادي الزمالك".





وواصل: "يقال إنني هربت من الزمالك، أنت تقول –أي كلام-، أنا أكثر لاعب في تاريخ الزمالك أدخل أموالًا للقلعة البيضاء، كنت ألعب في أكبر أندية العالم وعدت لعبت للزمالك بلا مقابل".





واستكمل: "حصلت على أكبر الدراسات في الكرة بالعالم، وعندما يأتي مستثمر للاستثمار في مصر، يأتي لاستشارتي، من مثلي في مصر قليلون جدًا".



