تامر سمير يكشف عن جملة تسببت في دخوله مجال الفن والعمل مع يوسف شاهين

قال الفنان تامر سمير، إنه بدأ التمثيل فى سن كبيرة، موضحًا أنه كان يعمل موظفا بالتليفزيون، وكان له زميل، وبعد ذلك اختفى زميله، وبعد التواصل معه؛ تبين أنه يشارك فى بعض الأعمال الفنية ، مع المخرج العالمي يوسف شاهين.





وأضاف ، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه طلب من زميله أن يتوسط له للعمل مع يوسف شاهين ، ولكن رفض.





وأشار إلى أنه ظل يبحث عن طريقة لمقابله يوسف شاهين، قائلا: "لما شوفته؛ قولت له شغلنى ، قالى أشغلك إيه يا ولد ، هو أنا أعرفك؟"، وأكد تامر، أنه اقترب من أذن شاهين ، وقال له بصوت منخفض "الحق شغَّلنى انا مش عايشلك" ، وبعد ذلك دخل شاهين فى حالة ضحك شديد ، ووافق على مشاركته فى أحد أعماله الفنية".





وأوضح أن أول عمل له كان فى فيلم: "الآخر" فى عام 1999، وبعد ذلك "جواز بقرار جمهوري" ثم "كلمنى شكرا" وأفلام كثيرة.





ولفت إلى أنه يجلس حاليًا فى البيت دون عمل، معلقًا: "شركات الكهرباء و المياه بتجري ورايا، ولكن شركات الإنتاج لا تبحث عني".



