10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

AMIC عن أكثر السيارات الملاكي بصورة مبيعا في مصر خلال 2021 ، وبالتحديد خلال شهر يناير و جاء التقرير بتصدر السيارة تويوتا كورولا أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميكإجماليةtoyota corolla 2021 اليابانية للمبيعات





وجاء ترتيب مبيعات شركات السيارات بصورة اجمالية شيفروليه بعدد مبيعات وصل حتي 4079 سيارة ونيسان بعدد مبيعات وصل حتي 2433 سيارة وتويوتا بعدد مبيعات وصل حتي 2159 سيارة و ام جي بعدد مبيعات وصل حتي 1820 سيارة و هيونداي بعدد مبيعات وصل حتي 1584 سيارة .





وجائت وكيا بعدد مبيعات وصل حتي 939 سيارة وشيري بعدد مبيعات وصل حتي 885 سيارة وسوزوكي بعدد مبيعات وصل حتي 846 سيارة وأوبل بعدد مبيعات وصل حتي 842 سيارة وفيات بعدد مبيعات وصل حتي 815 سيارة.





ترتيب اكثر السيارات مبيعا خلال يناير 2021 :





1- تويوتا كورولا toyota corolla 2021 بعدد 1273 سيارة





2- نيسان صني nissan sunny بعدد 1122 سيارة





3- كيا سبورتاج kia sportage بعدد 802 سيارة





4- فيات تيبو fiat tipo بعدد 745 سيارة





5- بي واي دي BYD F3 بعدد 641 سيارة





6- ام جي Mg 5 بعدد 632 سيارة





7- نيسان قشقاي nissan qashqai بعدد 590 سيارة





8- هيونداي أكسنت hyundai accent rb بعدد 514 سيارة





9- شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva بعدد 464 سيارة





10- هيونداي النترا hyundai elantra hd بعدد 458 سيارة.