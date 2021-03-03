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سيارات

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:00 ص
تويوتا كورولا toyota
تويوتا كورولا toyota corolla 2021
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اشرف عطية
أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك AMIC عن أكثر السيارات الملاكي بصورة إجمالية مبيعا في مصر خلال 2021 ، وبالتحديد خلال شهر يناير و جاء التقرير بتصدر السيارة تويوتا كورولا toyota corolla 2021 اليابانية للمبيعات 

وجاء ترتيب مبيعات شركات السيارات بصورة اجمالية شيفروليه بعدد مبيعات وصل حتي 4079 سيارة ونيسان بعدد مبيعات وصل حتي 2433 سيارة وتويوتا  بعدد مبيعات وصل حتي 2159 سيارة و ام جي  بعدد مبيعات وصل حتي 1820 سيارة وهيونداي  بعدد مبيعات وصل حتي 1584 سيارة 

وجائت وكيا بعدد مبيعات وصل حتي 939 سيارة وشيري  بعدد مبيعات وصل حتي 885 سيارة وسوزوكي  بعدد مبيعات وصل حتي 846 سيارة وأوبل بعدد مبيعات وصل حتي 842 سيارة وفيات بعدد مبيعات وصل حتي 815 سيارة. 

ترتيب اكثر السيارات مبيعا خلال يناير 2021 : 

1- تويوتا كورولا toyota corolla 2021  بعدد 1273 سيارة

2- نيسان صني nissan sunny بعدد  1122 سيارة

3- كيا سبورتاج kia sportage بعدد 802 سيارة

4- فيات تيبو fiat tipo بعدد  745 سيارة

5- بي واي دي BYD F3  بعدد 641 سيارة

6- ام جي Mg 5 بعدد 632 سيارة

7- نيسان قشقاي nissan qashqai بعدد 590 سيارة

8- هيونداي أكسنت hyundai accent rb بعدد 514 سيارة

9- شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva بعدد 464 سيارة

10- هيونداي النترا hyundai elantra hd بعدد 458 سيارة. 
10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور
10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور
10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور
10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور
10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور
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