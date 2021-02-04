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سيارات

تعرف على قائمة مبيعات السيارات بالولايات المتحدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
بسبب تفشي فيروس كورونا تراجعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة خلال 2020 ، مما أدى إلى إغلاق مصانع وتعليق بعض الخطط.


كما كشفت دراسة متخصصة عن قائمة أكثر السيارات مبيعا والتي شهدت تراجعا في المبيعات بالسوق الامريكية خلال 2020 ، وفي هذا السياق أكد موقع موتون وان، أن تراجع المبيعات بمثابة مأساة لصناعة السيارات الأمريكية.


وجاء ترتيب المبيعات على النحو التالي :

فورد إسكيب تصدرت القائمة بتراجع مبيعات بنسبة 90.4% في عام 2020 ، أما في المركز الثاني جاء طراز فورد إيكو سبورت الذي تراجعت مبيعاته 71.3%.


وجاء في المركز الثالث شيفروليه بولت بنسبة تراجع 86.9 % ، وبعدها فورد إكسبدشن في المركز الرابع بنسبة تراجع 61.8%.


المركز الخامس كان من نصيب فورد إكسبدشن ماكس، والتي تراجعت مبيعاتها إلى 59.2%  ، في حين  كانت السيارة الوحيدة التابعة لماركة ليست امريكية وضمن القائمة هي هيونداي سنتافي ، والتي تراجعت معدلات مبيعاتها في 2020 بنسبة 57.7% .


ويأتي بالمركز السادس كرايسلر 300 بنسبة 52% تراجعا، ثم فورد رينجر بنسبة 51.5% تراجعا، ودودج تشارجر بنسبة 51.2%، والمركز العاشر لطراز Buick Envision بنسبة تراجع 51% في المبيعات.

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