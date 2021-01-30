بعد الاختبار .. مواصفات فورد اكسبديشن 2022 فيس ليفت





يعاني قطاع السيارات من تنافس شديد خاصة في موديلات الـ SUV ، وتعمل فورد الآن على تطوير طراز اكسبديشن 2022 فيس ليفت .





وظهرت السيارة أثناء الاختبار بمظهر محدث ، وتصميم داخلي قوى ، وعلي التقنية ، وتتمتع السيارة بشبك عريض ، ومعدل ومصابيح أمامية محسنة بالإضافة إلى مصدات جديدة ، أما بالنسبة للمظهر الخارجي فجاء أكثر صلابة وأرتفاع أكبر ، مع نظام عادم مزدوج وجنوط داكنة ملفوفة بإطارات جوديير رانجلر .





أما من الداخل فتبدو المقصورة أكثر، كما حصلت على النظام الترفيهي الذي رايناه في موستنج ماخ E، وذلك مع شاشة رأسية مقاس 15.5 بوصة على الارجح .



وتستمد السيارة قوتها بمحرك إيكوبوست V6 سعة 3.5 لتر ، والذي ينتج حاليا ، قوة تتراوح بين 375 حصان ، 450 حصان ، ولكن قد يكون المحرك الوحيد المتوفر .



ولكن من المفترض أن تحصل السيارة على محرك إيكوبوست V6هجين سعة 3.5 لتر ، وهذا المحرك المستخدم2021 F-150 والذي يولد في البيك اب قوة 430 حصان و773 نيوتن.متر من عزم الدوران.





