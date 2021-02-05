زيادة مبيعات السيارات في السوق المصري بنسبة 32%

استطاعت كيا سبورتاج ان تحسم الصراع على صدارة قائمة السيارات متعددة الاستخدامات في السوق المصري لعام 2020، وسنجد أن مركز الصدار في سيارات الـ SUV، متأرجحا طوال العام الماضي بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج قبل أن تحسمه كيا بفارق مبيعات وصل إلى 1.019 سيارة.



ولم يتوقف الأمر على ذلك بل نجحت سيارة شيفروليه كابتيفا أن تجد لنفسها مكانا أيضا بين الكثير من الموديلات الكبيرة، وذلك خلال أقل من ثمانية أشهر على تقديمها لاول مرة محليا ، واستطاعت بالفعل أن تحصد مركز كبير في المبيعات .



ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات الشهير " أميك " فقد بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركوب الملاكي 167.700 سيارة بمعدل نمو بلغ 32% على أساس سنوي.



وجاء هذا التقرير وسط حالة استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا الأمر الذي أدى لتوقف حركة البيع والشراء في سوق السيارات خلال الربع الاول من عام 2020 بالإضافة إلى وقف الاستيراد على الكثير من السيارات مثل الأوروبي ، والصيني.



