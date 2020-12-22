اقتصاد الصين| مبيعات السيارات المستعملة في الصين تواصل نموًا مزدوجًا في نوفمبر

وذكرت تقرير لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا "، أن وزارة التجارة أنه تم تداول أكثر من 1.57 مليون سيارة مستعملة في الشهر الماضي، بزيادة 13.7 في المائة على أساس سنوي، مسجلًا بذلك نموا مزدوج الرقم للشهر الرابع على التوالي .





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وخلال الفترة من يناير الى نوفمبر، تم بيع أكثر من 12.63 مليون سيارة مستعملة، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي,

وقالت وزارة التجارة إن الانخفاض تقلص بمقدار 15 نقطة مئوية عن النصف الأول من العام.

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات المستعملة في الصين سجلت توسعًا مزدوج الرقم للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر مع تسارع انتعاش السوق المحلية وزيادة الطلب.وذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن سوق السيارات في الصين، الذي تضرر بشدة من وباء كوفيد-19، بدأ في الانتعاش في أبريل، بفضل إطلاق العنان للطلب المكبوت والسياسات المشجعة.ولتنشيط سوق السيارات المستعملة، بذلت الدولة جهودًا لتسريع تداول السيارات المستعملة وتقليل ضريبة القيمة المضافة على تداول السيارات المستعملة