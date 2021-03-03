ارتفاع 70%.. اعرف عدد السيارات المبيعة خلال فبراير 2021

صدر مؤخرا تقرير جديد من مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك ، ليعلن عن أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير الماضي ، ليكشف أن اجمالي ما تم بيعه من مركبات وصل الي 20.713 ألف سيارة خلال شهر يناير الماضى .





وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك ، أنه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2020 قد تم بيع مركبات وصل الي عدد 13.873 ألف سيارة .

وجاءت مبيعات السيارات خلال شهر يناير من عام 2021 ، جاء مقسم الى 14.923 ألف سيارة ملاكى في يناير 2021 مقارنة بعدد 8.747 ألف سيارة في يناير 2020 بزيادة 71% ، اما الأتوبيسات فقد تم بيع 1995 سيارة في يناير 2021 بانخفاض 23% عن يناير 2020 الذي شهد مبيعات 2598 أتوبيس .





أما سيارات النقل فقد تم بيع مركبات في يناير 2021 وصلت الي 3795 مركبة مقارنة ب2528 مركبة في يناير 2020 بزيادة 50% ، بالاضافة الى انه قد ارتفعت نسب مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر في يناير 2021 حيث سجلت مبيعات 4532 سيارة وجاءت الزيادة بمعدل 52% نمواً مقارنة بشهر يناير 2020 الذي تم بيع 2982 سيارة مجمعة محليًا فيه.





كما تصدرت نيسان قائمة الاكثر مبيعا بواقع 1321 سيارة وهيونداي 972 سيارة وشيري 885 سيارة وبي واي دي 641 سيارة ، وجاءت لادا في المركز الخامس بعدد 330 سيارة وشيفروليه بعدد 273 سيارة ثم تويوتا 84 سيارة وكيا 19 سيارة وجيب 7 سيارات.