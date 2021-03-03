ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الروسية: عقوبات قضية نافالني لن تؤثر على سياسة موسكو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:09 ص
المعارض الروسي
المعارض الروسي
Advertisements
أ ش أ
أعلنت روسيا أن العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين روس على خلفية التسميم "المزعوم" وحبس المعارض الروسي أليكسي نافالني، لن تغير من السياسة الروسية، واصفة هذه العقوبات بالعبثية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إن فرض عقوبات بسبب التسميم المزعوم لنافالني.. انتصار للعبث، ومجرد عذر لمواصلة التدخل المعلن في شؤوننا الداخلية.. مضيفة.. " لا نعتزم التصالح مع ذلك وسنرد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل". 
وتابعت: "إن الإدارة الأمريكية نفذت هجوما معاديا ضد روسيا عبر إعلانها بشكل متزامن مع الاتحاد الأوروبي القيود الجديدة لمعاقبة موسكو.. وفرض شيء على روسيا عبر العقوبات أو أشكال الضغط الأخرى أثبت فشله في الماضي ويفشل حاليا".

واختمت زاخاروفا تصريحها الصحفي بالقول: " بغض النظر عن العقوبات المتحيزة من جانب الولايات المتحدة، سنواصل بشكل ثابت وحازم الدفاع عن مصالحنا الوطنية لدرء أي اعتداء، وندعو زملاءنا لعدم اللعب بالنار". 

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة عددا من المسؤولين الروس، منهم رئيس جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الهيئة الفدرالية الروسية للسجون ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس مكتب إدارة الرئيس الروسي سيرجي كيريينكو، والمدعي العام إيجور كراسنوف، ونائب وزير الدفاع ألكسي كريفوروتشكو، ونائب وزير الدفاع بافل بوبوف، ورئيس إدارة الشؤون الداخلية بمكتب إدارة الرئيس الروسي أندريه يارين. 

كما طالت العقوبات معهد الأبحاث العلمية الحكومي للكيمياء العضوية والتكنولوجيات، والمؤسسة الحكومية الفدرالية "المركز العلمي رقم 27"، والمعهد المركزي للأبحاث العلمية والتجارب رقم 33 التابع لوزارة الدفاع الروسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تحقيقا جديدا في قضية أشهر معارض لـ بوتين

الخارجية الروسية تسلم السفيرة البريطانية مذكرة بشأن توسيع قائمة البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا

بعد وصوله موسكو.. الشرطة الروسية تعتقل المعارض ألكسي نافالني

أول تعليق من بريطانيا على اعتقال المعارض الروسي نافالني

سكبت القهوة على نافالني.. وزير الخارجية الروسي يصف هذه السيدة بـ "الخطيرة"

أول رد من روسيا على قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسييها

ترشيحاتنا

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور

هاني حتحوت يكشف كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. فيديو

ماذا قال ساركوزي بعد الحكم عليه بالسجن في قضية فساد

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

بمسافة 1.8 مليون ميل .. كويكب يمر قرب الأرض .. شاهد

الكويت تعلن استثناء 5 فئات من الحجر الفندقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها