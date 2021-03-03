آخر كلام .. الاستقرار على اسم " "هجمة مرتدة" لمسلسل أحمد عز

استقر نهائيا صناع مسلسل أحمد عز الجديد على اسم " هجمة مرتدة " ليكون ايم المسلسل وذلك بعد أن تغير خلال الفترة الماضية إلى أمن قومي ليعود إلى الاسم الأول مرة أخرى بصفة نهائية.





وينتهي اليوم النجم أحمد عز من تصوير مشاهده بالأردن وذلك ضمن أحداث المسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني .





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وغادر عز مصر يوم الأحد الماضي متجها إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجيه هناك .





ومن المنتظر أن يعود عز إلى القاهرة وسيتبقي فقط أربعة أيام للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل".





ويشارك عز في بطولة مسلسل " هجمة مرتدة" هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.





وهو مأخوذ من ملفات عصر للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.