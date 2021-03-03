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محافظات

مكافأة مالية لتمريض الاستقبال بمستشفى حميات السويس لالتزامهم وحسن معاملة الجمهور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:17 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قام الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس بالمرور المفاجئ مساء اليوم على مستشفى الحميات وذلك فى جولاته التفقدية على مدار اليوم لمتابعة العمل و متابعه مدى الالتزام والانضباط للفريق التقديم ومستوى تقديم الخدمة بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة خاصة المستشفيات. 

وقام وكيل الصحة بلقاء عدد من المرضى لقياس مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى ووجد نسبه عالية من الرضى من المترددين على المستشفى وقد تفقد الحفناوى الطوارئ والأقسام الداخلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستوى النظافة وتواجد الأمن الداخلى الخاص بالمستشفى. 

  وأثناء مروره على الاستقبال اثنى على  ٢ من فريق التمريض  لالتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحسن تعاملهم مع المرضى والالتزام بالزى فقرر رصد مكافأة مالية لهم وذلك إظهارًا للنماذج الإيجابية الموجودة بالمنظومة الصحية ووجهه الشكر للدكتور مينا فوزى مدير مستشفى الحميات للجهد المبذول داخل المستشفى على المستوي الطبى ومستوى معامله الجمهور وتقديم الخدمة بمستوى لائق لأهالى السويس متمنيًا المزيد من الجهد والتفانى والإخلاص وحسن التعامل مع المرضى وتقديم خدمه طبيه متميزة .

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