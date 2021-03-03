المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف بمجلس النواب

استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف، أمس الثلاثاء 2 مارس، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وسردت راغب نشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ قرار إنشائها في أغسطس 2017 وبداية العمل الفعلي في يونيو 2018 وحتى الآن، حيث قدمت الأكاديمية 117 برنامج تدريبي لإجمالي 9362 متدرب، وأشارت إلى إطلاق الأكاديمية للمنصة الرقمية للتعليم عن بعد في 2020؛ لاستكمال العملية التدريبية واستمرار نشاط الأكاديمية لمجابهة جائحة كورونا العالمية، حيث بلغت عدد ساعات التدريب عليها 4056 ساعة.





وتحدثت رشا راغب أيضًا عن البرامج المتنوعة التي تقدمها الأكاديمية مثل برامج المدرسة الرئاسية والتي تشمل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP ، بالإضافة إلى البرامج التعاقدية والتكليفات والبرامج الدولية، وكذلك المبادرات القومية مثل المسئول الحكومي المحترف الذي اطلقته الأكاديمية بالشراكة مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية ويهدف إلى رفع كفاءة المتدربين لتأدية وظائفهم بطريقة أكثر احترافية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، ومبادرة ديواني كفء التي تقدمها الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات؛ لتدريب العاملين بديوان عام المحافظات وبالمكاتب الفنية للمحافظين.





كما ذكرت د. رشا راغب أيضًا أنه تم تفعيل وحدة الاستشارات بالأكاديمية الوطنية في مايو 2020؛ لتقديم الاستشارات إلى الأفراد والجهات المختلفة في عدة مجالات مثل إعادة الهيكلة والإدارة العامة والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.





أضافت د. رشا راغب بأن الكثير من خريجي الأكاديمية قد تقلدوا مناصب قيادية هامة في الدولة فمنهم نواب للمحافظين، ورؤساء لهيئات حكومية، ومساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين، وأيضًا قيادات بدواوين الوزارات، وعاملين بالجهات والهيئات المختلفة، فضلًا عن أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.





وأوضحت د. رشا راغب أن الأكاديمية قدمت 42 منحة دراسية في جامعات ومعاهد علمية داخل مصر وفي بعض الدول الخارجية مثل فرنسا والهند وكوريا واليابان وتايلاند وسويسرا وهولندا وسنغافورة، كما قامت بعقد عدد من الشراكات مع مؤسسات دولية مثل مركز جينيف للسياسات الأمنية بسويسرا GCSP والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ENA.





ومن جانبه أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، جميعهم مميزون داخل العمل النيابي ويبشرون بأداء دور مهم في خدمة المجتمع.

وقد تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، العرض الخاص بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية-، حيث أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.





واكدت تنسيقية شباب الاحزاب إنه إيمانا منها بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية.





وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ وتثمن دور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.





وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.