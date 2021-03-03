برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

تقدم النائب عيد حماد، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن التوسع في إتاحة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل، والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيدا بإطلاق تطبيق إلكتروني للتعريف بأماكن ومواقع محطات التموين بالغاز الطبيعى.





وأكد حماد فى بيان صحفى له، إن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف لدعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية.





وأشار عضو البرلمان، إلى أنه من ضمن الفوائد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أيضا، فوائد بيئية متمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، وهذا بدوره يتطلب مزيدا من خطط التوعية للمواطنين في هذا الصدد، وتشجيعهم على الإقبال على هذا التحول، الذي سيعود عليهم بالنفع وعلى الدولة أيضا، بالإضافة لكشف النقاب عن أماكن تواجد المحطات القائمة والتوسع في إنشاء مزيد من هذه المحطات على مستوى الجمهورية.