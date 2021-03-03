ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:07 م
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي
Advertisements
فريدة محمد
تقدم النائب عيد حماد، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن التوسع في إتاحة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل، والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيدا بإطلاق تطبيق إلكتروني للتعريف بأماكن ومواقع محطات التموين بالغاز الطبيعى. 

وأكد حماد فى بيان صحفى له، إن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف لدعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية. 

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه من ضمن الفوائد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أيضا، فوائد بيئية متمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، وهذا بدوره يتطلب مزيدا من خطط التوعية للمواطنين في هذا الصدد، وتشجيعهم على الإقبال على هذا التحول، الذي سيعود عليهم بالنفع وعلى الدولة أيضا، بالإضافة لكشف النقاب عن أماكن تواجد المحطات القائمة والتوسع في إنشاء مزيد من هذه المحطات على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

افتتاح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ

نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثا.. الحكومة تطلق مبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي.. إنفوجراف

الخولى: السيارة الكهربائية ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز

فودة يتابع معدل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والعمل بمحطة التموين

إطلاق مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات لأول مرة في الأقصر

ترشيحاتنا

فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب

أحمد فهمي يعود إلى مصر بعد الاطمئنان على عملية المريء.. خاص

هاني سعيد يكشف تفاصيل أزمة شارة الكابتن فى بيراميدز وطبيعة عمل ميدو

اجتماع سري بين إدارة بايدن وقياديين حوثيين في دولة عربية

نكشف خارطة طريق اللجنة المؤقتة للزمالك وحقيقة الـ100 مليون جنيه

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور