نائبة: مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب سيكون تجربة ناجحة لشباب التنسيقية

ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، ودورها الفعال في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، إقرارا منها بأن المواطن يمثل أحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





و تابعت: تدريب وتأهيل العناصر البشرية بصفة عامة، هو أهم ما يجب أن نعتمد عليه فى الفترة الحالية، لافتة إلى أن العمل على تأهيل المواطن المصري، مع الاستمرارية في تدريبه ، يضمن استدامة نجاح المنظومة بشكل كامل، معقبة:" الدولة لابد أن تثقل كل إمكانياتها لدعم العناصر البشرية وتأهيلها ، للاستفادة من إمكانياتهم لصالح الدولة".





وأكدت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن مشروع القانون الذي تقدمت به تنسيقية شباب الاحزاب ، يأتي نتيجة إيمانهم الكامل بقيمة الاستثمار في عقول شباب مصر وشخصياتهم ، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن، قائلة:" ستكون بمثابة تجربة ناجحة ، لأن شباب التنسيقية على مستوى عال من التدريب والثقافة ، وده هيؤتي ثماره بشكل كبير في تأهيل المواطن المصري، وبعتبر شباب التنسيقية هم النواة والبذرة الرئيسية الموجودة فى الفترة القادمة بيتدربوا وبيثقفوا نواة وبذرة رئيسية للسياسة الموجودة في الفترة القادمة.





وأبدت عضو مجلس النواب تأييدها الكامل لمشروع القانون، موضحة أن التدريب يعد بمثابة العنصر الرئيسي والاساسي لبناء قدرات المواطن ، سواء العامل بالجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى، كما أنه أحد مقومات القيادة الرئيسية .

جاء ذلك بعد أن تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء ، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.





وأضافت التنسيقية في بيان له: "إيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".





وأعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.