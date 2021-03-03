ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة: مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب سيكون تجربة ناجحة لشباب التنسيقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:49 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
أميرة خلف
ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، ودورها الفعال في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، إقرارا منها بأن المواطن يمثل أحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

و تابعت: تدريب وتأهيل العناصر البشرية بصفة عامة، هو أهم ما يجب أن نعتمد عليه فى الفترة الحالية، لافتة إلى أن العمل على تأهيل المواطن المصري، مع الاستمرارية في تدريبه ، يضمن استدامة نجاح المنظومة بشكل كامل، معقبة:" الدولة لابد أن تثقل كل إمكانياتها لدعم العناصر البشرية وتأهيلها ، للاستفادة من إمكانياتهم لصالح الدولة". 

وأكدت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن مشروع القانون الذي تقدمت به تنسيقية شباب الاحزاب ، يأتي نتيجة إيمانهم الكامل بقيمة الاستثمار في عقول شباب مصر وشخصياتهم ، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن، قائلة:" ستكون بمثابة تجربة  ناجحة ، لأن شباب التنسيقية على مستوى عال من التدريب والثقافة ، وده هيؤتي ثماره بشكل كبير في تأهيل المواطن المصري، وبعتبر شباب التنسيقية هم النواة والبذرة الرئيسية الموجودة فى الفترة القادمة  بيتدربوا وبيثقفوا نواة وبذرة رئيسية للسياسة الموجودة في الفترة القادمة. 

وأبدت عضو مجلس النواب تأييدها الكامل لمشروع القانون، موضحة أن التدريب يعد بمثابة العنصر الرئيسي والاساسي لبناء قدرات المواطن ، سواء العامل بالجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى، كما أنه أحد مقومات القيادة الرئيسية .
 
جاء ذلك بعد أن تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء ، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.

وأضافت التنسيقية في بيان له: "إيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".

وأعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاكتساب الخبرات.. انتهاء تدريب نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ

التنسيقية تهنئ شيماء عبد الإله بعضوية الهيئة الوطنية للصحافة

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب: التنسيقية نموذج عملي ومثالي لتمكين الشباب في مصر وتجمع كل الأطياف

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نستهدف تنمية العنصر البشري

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى يوسف شعبان

إشادة برلمانية بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج عدد كبير من القياديين.. ونواب تنسيقية شباب الأحزاب: إنجاز تاريخي لمؤسسة عمرها عامان ونصف

ترشيحاتنا

مشهد مروع.. لحظة اصطدام شاحنة بسيارة مزدحمة بالركاب.. شاهد

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

مدحت شلبي : الهلال تراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره للسودان

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ما زال قيد البحث

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021