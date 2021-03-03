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ديني

حكم أداء سنة الظهر 4 ركعات متصلة بتشهد أوسط .. أمين الفتوى يوضح

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه "هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهد أوسط وأخير مثل صلاة الظهر؟".

رد الشيخ محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء على خدمة البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، قائلا "نعم، يجوز ولكن يفضل أن تكون مثنى مثنى أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم".


هل أداء أربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتب؟

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل العصر سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».

واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».

فضل السنن الرواتب

أجمع العلماء أن السنن الرواتب هي المرتبطة بالصلاة قبلها أو بعدها وهي نوعين مؤكدة وغير مؤكدة .

وأوضح أن السنن المؤكدة هي 12 ركعة قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن بنى الله له بيت في الجنة، مشيرا إلى أنه من أراد الجنة فعليه بالفرائض ولضمان المزيد فعلينا بالنوافل.

وأضاف العلماء أن السنن الرواتب هي ركعتان قبل صلاة الفجر وأربعة قبل الظهر واثنتين بعده واثنتين بعد المغرب ومثلهما بعد صلاة العشاء.
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