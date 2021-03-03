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توك شو

تعرف على الفرق بين الرفرف والاكصدام.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:37 م
سمكرة السيارة
سمكرة السيارة
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ياسمين القصاص
قال معتز عاطف خبير السيارات، إن  يوجد الكثير من الأشخاص المؤذية التى تقوم بفساد السيارات المركونة في الشارع عن طريق مسمار حديدي،  فيوجد العديد من الأشخاص التى لم تفضل ترك سيارتها بهذا المنظر المشوه فهنا يكون الحل الوحيد هو دهان السيارة، منوها إلى أن رش السيارة غير مفضل للسيارة ويعمل على إنهاك والتأثير علي السيارة بالسلب وأيضا تكلفة قائد السيارة.

وأضاف "خبير السيارات"، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن يوجد أقلام لكى تغطى أى فساد في دهان السيارة ولكن يفضل رش السيارة إذا أراد صاحب السيارة نتيجة 100%، كاشفا أن يوجد فرق كبير بين الرفرف والاكصدام حيث أن الرفرف يكون صاج والاكصدام يكون فايبر.

وأشار"خبير السيارات"، إلى أن عند قيام السيارة بأى حادثة للسيارة وقد أفسد الرفرف فيوجد احتمال كبير أن يعود إلى شكله الطبيعي مرة أخري، ولكن عند رد الرفرف على البارد عند السمكري لم يعود إلى نفس شكله مرة أخري بنسبة 70%، وتكون ملحوظ شكله أكثر في الشمس والاضاءة الشديدة.

وأكد، أن إذا تم أعمال سمكرة للسيارة خارجيا ومنها رد الرفرف ودهانه مرة أخري، فهنا لم يوجد أى شئ يقلل من ثمن السيارة، ولكن تكون المشكلة للسيارة عند مرور السيارة بـ  حادثة عنيفة فهنا يتم تغير الشاسيه والعديد من الأجزاء الداخلية التى تقوم بتقليل ثمن السيارة.

وأوضح خبير السيارات، أن تم طلاء دواخلها فهذا يعني بنسبة تصل إلى 90% أن السيارة تعرضت لحادث عنيف أثر على الأجزاء الداخلية واضطر مالكها إلى إعادة إصلاحها، فهنا يقلل بشدة من ثمن السيارة، ويوجد أجهزة لتكشف هلى السيارة معجونة أم لا ولكن لم تكشف مدي ضرر الحادثة على السيارة.
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