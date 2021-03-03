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محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أجرى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة ميدانية في قرى أويش الحجر وكفر الشنهاب بمركز المنصورة لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال. 

 فيما جرى التأكد من تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم ل خمس سنوات كما شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال وعدد من المنازل بالريف والحضر بالإضافة إلى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الاسرة وفرق متحركة من شقة الي شقة بأجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.
وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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