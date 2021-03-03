وكيل صحة الدقهلية يتابع اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أجرى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة ميدانية في قرى أويش الحجر وكفر الشنهاب بمركز المنصورة لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال.



فيما جرى التأكد من تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم ل خمس سنوات كما شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال وعدد من المنازل بالريف والحضر بالإضافة إلى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل .