ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ما زال قيد البحث

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:36 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوع إلغاء التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة في الثانوية العامة، لا يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.


وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذا الموضوع سيعرض أيضا على المجلس الأعلى للجامعات بعد ذلك.


وأضاف: "بناءً على ذلك، تظل الأمور على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك!".


وكانت حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة بعد أن أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة العام الدراسي القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة.


وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "أولياء أمور مصر" عبر تطبيق واتس اب: "سيكون مسموحا لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢".


وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية.


وقال وزير التربية والتعليم إن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.


وأضاف وزير التربية والتعليم: "يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما، سوف تستخدم فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة".


وأوضح أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية العامة يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.


وأكد أن تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف حوالي قرابة المليار جنيه مصري لتأمين حوالي 650 ألف طالب.


وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: "ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة".
Advertisements
Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

هبوط جديد| 6 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب..تعرف على قيمة الأعيرة

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس