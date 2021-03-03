الأوقاف تعتمد إيفاد 7 أئمة لموريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ , وطالبت الوزارة كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده ، وبيانهم كالتالي :
م
|الاسم
|المديرية
|الدولة الموفد إليها
|1.
|إبراهيم محمد محي الدين إبراهيم
|البحيرة
موريشيوس
2.
|عبد العليم طه عبد العظيم علي
|بني سويف
|موريشيوس
|3.
|محمود سليمان السيد عبد الصمد
|الجيزة
البرازيل
4.
|محمد السعيد عبد المطلب خلف الله
|الغربية
|البرازيل
|5.
|السيد محمد عبد القادر علي
|القاهرة
البرازيل
6.
|أحمد سيد أحمد عبد الحكيم
|الدقهلية
|البرازيل
|7.
|أحمد السيد صديق غريب
|الشرقية
البرازيل