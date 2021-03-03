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ديني

الأوقاف تعتمد إيفاد 7 أئمة لموريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي رمضان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:43 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ , وطالبت الوزارة  كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده ، وبيانهم كالتالي :

م

الاسمالمديريةالدولة الموفد إليها
1.     إبراهيم محمد محي الدين إبراهيمالبحيرة

موريشيوس

2.     

عبد العليم طه عبد العظيم عليبني سويفموريشيوس
3.     محمود سليمان السيد عبد الصمدالجيزة

البرازيل

4.     

محمد السعيد عبد المطلب خلف اللهالغربيةالبرازيل
5.     السيد محمد عبد القادر عليالقاهرة

البرازيل

6.     

أحمد سيد أحمد عبد الحكيمالدقهليةالبرازيل
7.     أحمد السيد صديق غريبالشرقية

البرازيل


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