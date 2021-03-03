الأوقاف تعتمد إيفاد 7 أئمة لموريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ , وطالبت الوزارة كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده ، وبيانهم كالتالي :

م الاسم المديرية الدولة الموفد إليها 1. إبراهيم محمد محي الدين إبراهيم البحيرة موريشيوس 2. عبد العليم طه عبد العظيم علي بني سويف موريشيوس 3. محمود سليمان السيد عبد الصمد الجيزة البرازيل 4. محمد السعيد عبد المطلب خلف الله الغربية البرازيل 5. السيد محمد عبد القادر علي القاهرة البرازيل 6. أحمد سيد أحمد عبد الحكيم الدقهلية البرازيل 7. أحمد السيد صديق غريب الشرقية البرازيل



