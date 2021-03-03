كريم أبو زيد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل برنامجه الجديد

كشف الفنان كريم أبو زيد لصدى البلد عن تفاصيل برنامجه الجديد الذي يقدمه على قناة الشمس الذي ستبث خلال الأيام المقبلة.





وقال كريم: "أخوض تجربه جديده وهى تقديم البرامج حيث أقدم برنامج "الكافيه" مع الإعلاميه نيرمين الشريف.





وأضاف البرنامج لايت خفيف، سيذاع ثلاثه أيام في الأسبوع يومى السبت والأحد والاثنين وسيكون لمدة ساعتين.





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يذكر أن النجم كريم أبو زيد طرح مؤخرًا ألبوم «فكك من الناس»، والذي ضم 5 أغنيات فقط، وتعاون فيها مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان وناصر جلال وأشرف أبو زيد فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامى عبده.