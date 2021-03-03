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فن

هند عبدالحليم ووالدها فى ضيافة منى الشاذلى.. اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:33 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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مريم عزت
روجت الفنانة هند عبد الجليم ، لحلقتها فى برنامج " معكم منى الشاذلى " ، التى تقدمة الإعلامية منى الشاذلى وذلك عن طريق نشر صور من البرنامج.

 وكتبت " استنونا النهارده الساعة ٩م مع الأستاذه الجميلة منى الشاذلي على
@cbcegypt
انا و بابا في #معكم_منى_الشاذلي " 


جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.


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