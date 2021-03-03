أبو الغيط: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في اليمن

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحوثيين هم من يتحملون مسئولية وقوع اليمن ضحية للأزمة الإنسانية الأكبر في العالم الآن، كما أنهم يوجهون صواريخهم وطائرتهم نحو الأراضي السعودية في هجمات إرهابية ندينها جميعا، كما يؤكد أن دفاع ممكلة الأصيل عن نفسها، كما يؤكد أن الحل السياسي هو الطريق لإحلال السلام في اليمن على أساس المرجعيات المعروفة.





وأضاف " أبو الغيط، "، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لجامعة الدول العربية، أننا نطالب بوقف جماعة الحوثى إطلاق النيران علي الجبهات، حتى تبدأ محادثات جادة، تضم جميع الأطراف وتضمن للجميع مكان موحد يتمتع بالسيادة الكاملة على إقليمه.



