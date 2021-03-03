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ديني

طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الفصل الأول لليوم الخامس دون شكاوى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:42 م
طلاب الأزهر يؤدون
طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الفصل الأول لليوم
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محمد شحتة
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية الصادر يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021 بأنه سادت  حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصف الثاني الإعدادي والمرحلة الثانوية للصف الأول الثانوي دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبًا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) طالبًا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية (41688) طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان (97.1%) 

وبتكليف من الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد كل من مديري العموم ومستشاري قطاع المعاهد بعض اللجان بالمناطق الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ووجه قطاع المعاهد الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية مما يؤكد انتمائهم للوطن وللأزهر الشريف وحبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله وندعو الله أن يحفظ أبناءنا ويوفقهم ويسدد خطاهم.
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