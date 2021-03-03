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قطر تخصص منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لـ دولة عربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:51 م
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
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شيرين عادل
قال محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وزير خارجية قطر، إن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات بلاده، مجددا التأكيد على موقف دولة قطر الداعم لجميع حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.


وكشف عبد الرحمن آل ثانى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، عن تخصيص الأمير تميم بن حمد منحة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام كامل لدفع رواتب للموظفين وتوفير مساعدات مالية للأسر المحتاجة لصعوبة الأحوال المعيشية فى فلسطين.


وأكد أن التسوية العادلة الشاملة للقضية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام بحل الدولتين وفقأ للأساس الدولى وقرارات جامعة الدول العربية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.


وجدد وزير خارجية قطر الدعوة للمجتمع الدولى من أجل العمل الجاد لاستئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال والاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة والحل العادل لمسألة اللاجئين وإجبار السلطات الإسرائيلية عن الامتناع عن كل ما يقود حل الدولتين.
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