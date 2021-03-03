من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من حب الشباب.

- قشر الجلد بانتظام

مسام الجلد المسدودة والإصابة البكتيرية هما السببان الأكثر شيوعًا لحب الشباب، يوصى بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام، هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد، وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب.





قشري بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وكوني لطيفة على بشرتك. أنت لا تريد أن تهيج الجلد بحركات قاسية.



