من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب حب الشباب حول الفم، عادة ما يكون مرتبطًا باختلال التوازن الهرموني لأنه غالبًا ما يظهر عند اقتراب دورتك الشهرية ، ويمكن أن يكون إنتاج الدهون الزائدة وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا لحب الشباب على خط الفك.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من حب الشباب.
- قشر الجلد بانتظام
مسام الجلد المسدودة والإصابة البكتيرية هما السببان الأكثر شيوعًا لحب الشباب، يوصى بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام، هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد، وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب.
قشري بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وكوني لطيفة على بشرتك. أنت لا تريد أن تهيج الجلد بحركات قاسية.
استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مقاومة لحب الشباب
من أفضل الطرق لمحاربة حب الشباب في خط الفك هو استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مقاومة لحب الشباب، أثبتت المكونات مثل حمض الساليسيليك ، البنزويل بيروكسايد وحمض الميريستيك أنها فعالة ضد حب الشباب، هذه لا تساعد فقط في تجفيف حب الشباب وتنظيف بشرتك ولكن أيضًا تمنع نوبة حب الشباب في المستقبل، لذا ، قم بتغيير روتين العناية ببشرتك من خلال تضمين المنتجات التي تقاوم حب الشباب وتعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة.
الابتعاد عن الأطعمة الدهنية
يمكن أن يتسبب الزيت الزائد الناتج في الجلد في ظهور حب الشباب في خط الفك، ويؤدي تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالسكر إلى تفاقم هذه المشكلة مما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، للتعامل مع حب الشباب الفكي ، عليك مراقبة نظامك الغذائي، قل لا للأطعمة الدهنية والتي تشمل الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تساعدك على محاربة مختلف المشاكل والحفاظ على صحة بشرتك.