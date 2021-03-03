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رياضة

قائمة الزمالك .. باتشيكو يحشد أسلحته لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:06 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .


خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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