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تعليم

موعد هلال شهر شعبان 1442 .. بيان رسمي من القومي للبحوث الفلكية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:16 م
صدى البلد
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احمد الشاهد
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا خاصًا بموعد هلال شهر شعبـــان ، حيث يولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و 21 دقيقة صباحًابتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت 29 من رجـــب 1442هـ  الموافق 13/3/2021م (يوم الرؤية).

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وقد أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ، أن هلال شهر شعبــــان الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق ، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية .

وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى هلال شهر شعبــــان الجديد  في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق) ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن ‏العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة) ، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.
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وأوضح ، أن غــرة شهـــر شعبــــان 1442هـ  فلكيـــًا يوم الأحـــــد14/3/2021م.
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