موعد هلال شهر شعبان 1442 .. بيان رسمي من القومي للبحوث الفلكية

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا خاصًا بموعد هلال شهر شعبـــان ، حيث يولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و 21 دقيقة صباحًابتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت 29 من رجـــب 1442هـ الموافق 13/3/2021م (يوم الرؤية).





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وقد أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ، أن هلال شهر شعبــــان الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق ، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية .





وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى هلال شهر شعبــــان الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق) ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن ‏العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة) ، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

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