بعد حفلها الأخير .. الجمهور يطارد روبي

وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد "حتة تانية"، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.

وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد "حتة تانية"، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.

على جانب آخر تستأنف الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "شقة ٦"، وذلك بمنطقة المنيل.. بعد توقفها بسبب أحيائها حفلا غنائيا أول أمس.





وتجسد روبي في المسلسل دور صحفيه .. و ينتمي العمل لنوعية المسلسلات الرعب في الموسم الرمضاني المقبل ويتكون من ١٥ حلقة،.



