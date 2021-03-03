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فن

بعد حفلها الأخير .. الجمهور يطارد روبي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:37 م
روبي
روبي
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة روبي، مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من الصور والفيديوهات من حفلها الأخير، الذي أحيته بالقرب من الأهرامات.

وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد "حتة تانية"، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.

على جانب آخر تستأنف الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "شقة ٦"، وذلك  بمنطقة المنيل.. بعد توقفها بسبب أحيائها حفلا غنائيا أول أمس.

وتجسد روبي في المسلسل  دور صحفيه .. و ينتمي العمل لنوعية المسلسلات الرعب في الموسم الرمضاني المقبل ويتكون من ١٥ حلقة،.

"شقه ٦" بطولة روبى، أحمد حاتم، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، وحمزة العيلي ومن تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب ومن إخراج محمود كامل.
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