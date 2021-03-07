فيديوجراف.. أدوية سعال.. هيئة الدواء تدرج 14 عقارا ضمن جدول المخدرات والصرف بالروشتة

كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.
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طالبت هيئة الدواء المصرية من وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري لها برقم (10) لسنة 2021، بضبط وتحريز هذه العقاقير بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية على أن يتم العمل بذلك بداية من الأول من مارس الجاري.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الـ14 عقارا التي حظر وزارة الصحة تداولها إلا بروشته من خلال الفيديوجراف التالي.