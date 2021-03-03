نصر علام: إثيوبيا تظهر كل يوم بتصريحات.. ونحن نريد حلا لأزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يظهر كل يوم بعدد من التصريحات.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن متحدث الخارجية الاثيوبية يجلس على قناة الجزيرة ويوجه رسائل.





ولفت إلى أن وزير الري الإثيوبى كان هو الآخر يخرج كل يوم بتصريح، مؤكدًا أن ما يصدر من تصريحات لا يعلم أحد متى ستنتهي.





وعلق على تصريح إثيوبيا الأخير بأن هناك نيات صادقة، قائلا "نريد أن نشاهد هذه النيات الصادقة، ويكون هناك حل لـ أزمة سد النهضة".





وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.





وقال "دينا المفتي"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "نسعى إلى حل أزمة سد النهضة بشكل يرضي الجميع".





وأضاف "لا نعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان إذا لم تكن موجهة ضد إثيوبيا".





وتابع "نأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محمل الجد لذلك نؤكد أهمية طريق المفاوضات".





في الوقت نفسه، كشفت مصادر لشبكة "العربية"، عن تمسك القاهرة بإشراك أطراف دولية إضافية في مفاوضات سد النهضة.





وأكدت المصادر أن القاهرة منفتحة على العودة إلى مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط وضع جدول زمني محدد.