وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل للعاملين بها

انتهت وزارة السياحة والآثار من تنظيم ورش عمل عبر تطبيق الزووم، للعاملين بالوزارة والمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص.









جاء ذلك في اطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي.









تأتي هذه الورش في إطار برنامج التدريب الخاص بمنظمة السياحة العالمية، ومشروع الدعم المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والذي يهدف إلى بناء قدرة المؤسسات السياحية على الصمود – تيسير تعافي السياحة في أعقاب جائحة فيروس كورونا في مصر.









وتم تنظيم هذه الورش على مدار خمسة أيام تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية في الفنادق"، "المهارات السلوكية للمرشد السياحي"، "السياحة المستدامة"، "ادارة المواقع التراثية والتفسير المتحفي"، " السلامة والصحة المهنية في المتاحف".









ومن جانبها أكدت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، على أهمية مشاركة الوزارة في هذه الورش التي تأتي في ضوء حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص.









وأضافت أن هذه الورش شهدت حضورا كبيرا وفعالا، حيث دارت العديد من المناقشات التفاعلية مع الخبراء السياحيين الذين قاموا بتقديم ورش العمل.



