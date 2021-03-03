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سيارات

مازدا CX-8 2021 تحصل على مزايا كثيرة لأول مرة.. تفاصيل وصور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:05 م
CX-8 2021
CX-8 2021
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أماني نوار
كشفت مازدا CX-8 عن الكثير من التحديثات الجديدة لعام 2021 ، ومن أهم هذه الإضافات نسختان جديدتان باسم تورينج sp، وأساكي Le.


وتعتبر هذه الفئة الجديدة من أفضل فئات مازدا بـ6 مقاعد ، مع وجود جلود نابا الفاخرة، مع كونسول أوسط كبير بين مقاعد الصف الثاني ، ومنافذ USB ، بالإضافة إلى مزايا تدفئة وتهوية المقاعد.


ونجد أن فئة أساكي LE ، على محرك 2.2 لتر ديزل تيربو ، كما أنه متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام دفع كلي ،أما الفئة الثانية هي موديل تورينج SP  بمحرك 2.5 لتر ، مع بنزين بدفع أمامي أو محرك 2.2 لتر تيربو بالدفع الكلي .


كما تتميز هذه الفئة بجنوط 19 بوصة سوداء معدنية فريدة ، مع لمسات سوداء على الشبك الأمامي وأغطية المرايا ، وزخرفاء داخلية سوداء، بالنسبة لسعر السيارة مازدا CX-8، موديل 2021 في أستراليا 40.000 دولار أسترالي أي ما يعادل 117.000 ريال.


يذكر أن أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2021 بجميع فئاتها المطروحة، استقرت داخل السوق المصري للسيارات، كما تأتي عبر 4 فئات مقدمة وتنوعت هذه الإصدارات بين السيدان ، ونسخة الهاتشباك ، وكلاهما من عناصر الرفاهية ، مع تحكم كبير في التجهيزات المقدمة.












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