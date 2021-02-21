من أفضل السيارات السيدان .. سعر مازدا 3 في سوق المستعمل

تعتبر سيارة مازدا 3 من أفضل السيارات السيدان في السوق المصري ، حيث تتمتع بشكل انسيابي جذاب منذ أن تم إصدارها في السوق ، ويبدأ سعر السيارة في سوق المستعمل من 220 ألف جنيه حسب حالة السيارة.
سنجد أن معدل استهلاك الوقود لتر واحد لكل 15 كيلو مترا، وهذا يعتبر معدلا جيدا، ويمتلك المحرك ذو سعة 2000 سي سي قوة تبلغ 155 حصانا.
تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو متر، وذلك خلال 7.2 ثانية ، وتمتلك السيارة من الداخل تصميما مميزا وفريدا، وعلى رالرغم من صغر حجم السيارة إلا أنها تمتلك قدرة استيعابية جيدة .
بالنسبة لوسائل الأمان حصلت السيارة على تقدير 5 نجوم من حيث الأمان وهذا جعلها أكثر أمانا والتي يمكن اقتناؤها ، ومن أبرز تقنيات الأمان المستخدمة في السيارة ، هو نظام التحكم الآلي بالضوء عند السير في الطرق المفتوحة خلال الليل ، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقاط العمياء خلال القيادة.
مواصفات سيارة مازدا 2015
تستمد السيارة قوتها بمحركين مختلفين أحدهما 2000 سي سي ، والآخر 2500 سي سي ، كما يعتبر كلا المحركين اقتصاديين من حيث استهلاك الوقود .
سنجد أن معدل استهلاك الوقود لتر واحد لكل 15 كيلو مترا، وهذا يعتبر معدلا جيدا، ويمتلك المحرك ذو سعة 2000 سي سي قوة تبلغ 155 حصانا.
تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو متر، وذلك خلال 7.2 ثانية ، وتمتلك السيارة من الداخل تصميما مميزا وفريدا، وعلى رالرغم من صغر حجم السيارة إلا أنها تمتلك قدرة استيعابية جيدة .
بالنسبة لوسائل الأمان حصلت السيارة على تقدير 5 نجوم من حيث الأمان وهذا جعلها أكثر أمانا والتي يمكن اقتناؤها ، ومن أبرز تقنيات الأمان المستخدمة في السيارة ، هو نظام التحكم الآلي بالضوء عند السير في الطرق المفتوحة خلال الليل ، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقاط العمياء خلال القيادة.