من أفضل السيارات السيدان .. سعر مازدا 3 في سوق المستعمل

مواصفات سيارة مازدا 2015















سنجد أن معدل استهلاك الوقود لتر واحد لكل 15 كيلو مترا، وهذا يعتبر معدلا جيدا، ويمتلك المحرك ذو سعة 2000 سي سي قوة تبلغ 155 حصانا.





تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو متر، وذلك خلال 7.2 ثانية ، وتمتلك السيارة من الداخل تصميما مميزا وفريدا، وعلى رالرغم من صغر حجم السيارة إلا أنها تمتلك قدرة استيعابية جيدة .





بالنسبة لوسائل الأمان حصلت السيارة على تقدير 5 نجوم من حيث الأمان وهذا جعلها أكثر أمانا والتي يمكن اقتناؤها ، ومن أبرز تقنيات الأمان المستخدمة في السيارة ، هو نظام التحكم الآلي بالضوء عند السير في الطرق المفتوحة خلال الليل ، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقاط العمياء خلال القيادة.





