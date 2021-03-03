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محافظات

139 محضرا بمخالفات متنوعة في حملة مرافق مكبرة بالأقصر .. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:35 م
حملة مرافق مكبرة
حملة مرافق مكبرة
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير  نائب مدير امن الاقصر وبقيادة اللواء نادر وصفى مساعد المدير للشرطة المتخصصة والرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق و النقيب محمد حكيم مباحث المرافق بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة ، التلفزيون ، الطيب ، المحطة .


وأسفرت الحملة عن تحرير 139 محضرا تضمنت 25 محضر إشغالات ، 5محاضر نظافة عامة ، 20محضر مضبوطات متنوعة ، 6 محاضر لمقاهى تقدم شيشة و15 محضرا لباعة جائلين ، و60 إزالات إدارية، 5 محاضر مخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق، 3 محاضر القاء مخلفات.




يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الاشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
139 محضرا بمخالفات متنوعة في حملة مرافق مكبرة بالأقصر .. صور
139 محضرا بمخالفات متنوعة في حملة مرافق مكبرة بالأقصر .. صور
139 محضرا بمخالفات متنوعة في حملة مرافق مكبرة بالأقصر .. صور
139 محضرا بمخالفات متنوعة في حملة مرافق مكبرة بالأقصر .. صور
139 محضرا بمخالفات متنوعة في حملة مرافق مكبرة بالأقصر .. صور
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