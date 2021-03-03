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رياضة

ضربه بالكوع.. شاهد لحظة طرد مصطفى محمد بمواجهة جالاتا سراى وأنقرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تحصل مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلاتا سراي التركي، على البطاقة الحمراء خلال المباراة التي يشارك خلالها أمام أنقرة جوجو ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي. 

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.

ويتأخر فريق جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو بهدفين نظيفين، وذلك ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.

وسجل إبراهيم أكداغ هدف أنقرة جوجو الوحيد بالشوط الأول قبل لحظات من نهايته من علامة جزاء.

ويلعب لأنقرة جوجو الأنجولي جيرالدو الذي انضم للفريق بعد رحيله عن النادي الأهلي، والسنغالي أليو بادجي المعار من المارد الأحمر.

وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.

ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.
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