امتحانات الأزهر اليوم.. المعاهد: لا صعوبة في الأسئلة..وقيادات الجامعة تتفقد اللجان

واصل طلاب المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة، حفاظا على أرواح الطلاب من فيروس كورونا.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، ‏أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأربعاء، خلال امتحانات ‏الصف الثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.





وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة ‏القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب- والنصوص والمطالعة.

وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم أن طلاب الأزهر والقائمون على الامتحانات من معلمين وموظففين قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.