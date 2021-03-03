امتحانات الأزهر اليوم.. المعاهد: لا صعوبة في الأسئلة..وقيادات الجامعة تتفقد اللجان

واصل طلاب المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة، حفاظا على أرواح الطلاب من فيروس كورونا.
وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأربعاء، خلال امتحانات الصف الثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.
وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب- والنصوص والمطالعة.
وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم أن طلاب الأزهر والقائمون على الامتحانات من معلمين وموظففين قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبا وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) طالب وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية (41688) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان (97.1%).
متابعة امتحانات جامعة الأزهر في القليوبية
وقامت سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات بجامعة الأزهر، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بكليات البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة، إضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات.
وخلال الجولة التي رافقها فيها كل من: الدكتورة سحر يونس، مدير عام الإدارة الطبية، وحسن فايد، وعلا عبد العزيز، وابتسام عبد الرحمن ، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
كان في استقبال وفد الجامعة كل من: الدكتور أحمد منصور، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور عصام جمال أبو النجا، وَكيل كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية.
متابعة امتحانات كلية الهندسة الزراعية