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ديني

امتحانات الأزهر اليوم.. المعاهد: لا صعوبة في الأسئلة..وقيادات الجامعة تتفقد اللجان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:04 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
واصل طلاب المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة، حفاظا على أرواح الطلاب من فيروس كورونا.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، ‏أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأربعاء، خلال امتحانات ‏الصف الثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة ‏القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب- والنصوص والمطالعة.
 
وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم أن طلاب الأزهر والقائمون على الامتحانات من معلمين وموظففين قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.
 
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالب وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.1%).‏

متابعة امتحانات جامعة الأزهر في القليوبية
وقامت سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات بجامعة الأزهر، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بكليات البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة، إضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات. 

وخلال الجولة التي رافقها فيها كل من: الدكتورة سحر يونس، مدير عام الإدارة الطبية، وحسن فايد، وعلا عبد العزيز، وابتسام عبد الرحمن ، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
 
كان في استقبال وفد الجامعة كل من: الدكتور أحمد منصور، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور عصام جمال أبو النجا، وَكيل كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية.

متابعة امتحانات كلية الهندسة الزراعية
كما تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة، ورافقه الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والدكتور أشرف زعلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و أشرف أحمد محمود، مدير الكلية، وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
   
جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة تعد كلية فريدة في نوعها في الجامعات المصرية، والشرق الأوسط.

يأتي هذا في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، علي متابعة مدى انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 

امتحانات كلية الطب
وتفقد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين، يرافقه الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، رئيس الكنترول المركزي بالجامعة، اليوم، الأربعاء، لجان امتحانات الدراسات العليا بمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات الطبية، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات قطاع كليات الطب بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مطالبا بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال تفقد اللجان، أشاد عميد الكلية بالجهود المبذولة والمتمثلة في: رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الجميع.

بجانب ذلك تأكد عميد الكلية من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان وارتداء الجميع للكمامات.
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