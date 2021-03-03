عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية

أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الآثار جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وسط إجراءات احترازية مشددة، و أدى طلاب الفرقة الثالثة بالكلية لجميع الأقسام الامتحانات الخاصة بهم في تمام الساعة الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ظهرًا .





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وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا (دبلومات وماجستير ودكتوراه) فقد تم عقد الامتحان الخاص بهم في تمام الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا.





وأوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه تم إجراء الامتحانات على ثلاث فترات ، بنظام "البابل شيت" ولم يتم تلقي أي مشكلات أو حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.





وأضاف ، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام الجميع بها مع وجود متابعة من قبل عميد الكلية وإدارتها ، وعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية بعد كل فترة .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات اليوم الخامس بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد نتائجها .