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تعليم

عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:40 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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مريم عزت - أحمد الشاهد
 أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الآثار جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأدى طلاب الفرقة الثالثة بالكلية لجميع الأقسام الامتحانات الخاصة بهم في تمام الساعة الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ظهرًا .

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وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا (دبلومات وماجستير ودكتوراه) فقد تم عقد الامتحان الخاص بهم في تمام الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه تم إجراء الامتحانات على ثلاث فترات ، بنظام "البابل شيت" ولم يتم تلقي أي مشكلات أو حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأضاف ، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام الجميع بها مع وجود متابعة من قبل عميد الكلية وإدارتها ، وعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية بعد كل فترة .
 وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات اليوم الخامس بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد نتائجها .
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
عميد آثار القاهرة يتابع امتحانات اليوم الخامس ويشدد على الإجراءات الاحترازية
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