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حوادث

اليوم .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد في الاعتداء على قيم المجتمع

الخميس 04/مارس/2021 - 07:00 ص
فتاة التيك توك ريناد
فتاة التيك توك ريناد عماد
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اسلام مقلد
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك ريناد عماد، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة.

وكانت النيابة أخلت سبيل ريناد فى التحقيقات التي أجريت معها على ذمة القضية.

وقالت فتاة التيك توك ريناد عماد أمام جهات التحقيق: "عايزين تحاسبوا حاسبوا من استغلني أنا وباقي الفتيات ودفعوا لنا الفلوس عشان يستغلونا".
 
وأضافت أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها.

وأوضحت أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها، وأنها قامت بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية.

وكانت النيابة واجهت المتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة، والتي نشرتها على صفحة الشخصية على تطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.

وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال" وشهرتها "ريناد. ع" بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.
 
وكانت النيابة العامة بالدقي قررت حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

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