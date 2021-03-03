بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن ما يقرب من 150 ألف مواطن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا.





وأكد المصدر، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضى القلب بلقاح كورونا غدا، الخميس.





وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/.





وسيقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.





وتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.



