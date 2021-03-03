ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن ما يقرب من 150 ألف مواطن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا. 

وأكد المصدر، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضى القلب بلقاح كورونا غدا، الخميس.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/. 

وسيقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر

اسودXدهبى.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن جمالها