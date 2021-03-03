ضبط أدوية مهربة داخل معمل تحاليل غير مرخص في المنيا

تمكنت لجنة من الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الشرطة والإدارة الصحية، من ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة، داخل معمل تحاليل غير مرخص أثناء القيام بتنفيذ قرار إداري.
وقال خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي إن لجنة غلق المنشآت غير المرخصة برئاسة الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية تمكنت من ضبط 120 علبة كليكسان و13 علبة كالهيبارين خاص بهيئة الشراء الموحد، المخصصة لمستشفيات وزارة الصحة.
اقرأ المزيد ..
وأضاف عبد الرؤوف أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق وبفحص المحتويات تم العثور على الأدوية غير المرخص باستخدامها خارج مستشفيات وزارة الصحة.
وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الأدوية وتحريزها تحت تصرف النيابة العامة.
وفي سياق متصل نظمت مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.
وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن اعمال القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 264 حالة جراحة، 518 حالة أطفال، 229 باطنة، 119 قلب، 117 جلدية، 92 نساء، 54 تنظيم اسرة، 61 اسنان، 160 حالة انف واذن بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة وإجراء 35 حالة من الموجات الصوتية واجراء 10 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 131 مترددا وتم خلع اسنان ل 8 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي بحضور 90 مترددا ، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.