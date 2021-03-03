ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط أدوية مهربة داخل معمل تحاليل غير مرخص في المنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:06 م
ضبط أدوية مهربة داخل
ضبط أدوية مهربة داخل معمل
Advertisements
ايمن رياض
تمكنت لجنة من الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الشرطة والإدارة الصحية، من ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة، داخل معمل تحاليل غير مرخص أثناء القيام بتنفيذ قرار إداري.

وقال خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي إن لجنة غلق المنشآت غير المرخصة برئاسة  الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية تمكنت من ضبط 120 علبة كليكسان و13 علبة كالهيبارين خاص بهيئة الشراء الموحد، المخصصة لمستشفيات وزارة الصحة.

اقرأ المزيد ..

وأضاف عبد الرؤوف أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق وبفحص المحتويات تم العثور على الأدوية غير المرخص باستخدامها خارج مستشفيات وزارة الصحة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الأدوية وتحريزها تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق متصل نظمت مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن اعمال القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 264 حالة جراحة، 518 حالة أطفال، 229 باطنة، 119 قلب، 117 جلدية، 92 نساء، 54 تنظيم اسرة،  61 اسنان، 160 حالة انف واذن بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة وإجراء 35 حالة من الموجات الصوتية واجراء 10 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 131 مترددا وتم خلع اسنان ل  8 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40  حالة لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي بحضور 90 مترددا ، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.
ضبط أدوية مهربة داخل معمل تحاليل غير مرخص في المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة المنيا: فحص وعلاج 1519 حالة خلال قافلة بقرية مرزوق بمطاي

ميكنة وتطوير الخدمات .. محافظ المنيا يتابع سير العمل بفرع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

صحة المنيا: فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة بقرية الإسماعيلية

ضمن مبادرة حياة كريمة.. صحة المنيا تنفذ 37 قافلة بالقرى الأكثر احتياجا خلال 2020

فحص وعلاج 1752 مواطنًا خلال قافلة طبية بمغاغة شمال المنيا

فحص وعلاج 1631 مواطنا في قافلة طبية بمركز مغاغة بالمنيا

ترشيحاتنا

لمرضى الإكزيما.. 3 مكونات طبيعية لتوقفها وعلاجها

شريف عامر يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

لحظة تدمير طائرة مفخخة متجهة إلى السعودية.. فيديو

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

تحالف من الحزبين.. تحرك عاجل داخل الكونجرس ضد بايدن

ياسر العمدة: أنا كنت عبيط.. والديهي: ارجع بلدك أحن عليك.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

بعد تصدرها تريند.. أجمل إطلالات تكشف أناقة مها أبو عوف