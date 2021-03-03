ضبط أدوية مهربة داخل معمل تحاليل غير مرخص في المنيا

تمكنت لجنة من الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الشرطة والإدارة الصحية، من ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة، داخل معمل تحاليل غير مرخص أثناء القيام بتنفيذ قرار إداري.





وقال خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي إن لجنة غلق المنشآت غير المرخصة برئاسة الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية تمكنت من ضبط 120 علبة كليكسان و13 علبة كالهيبارين خاص بهيئة الشراء الموحد، المخصصة لمستشفيات وزارة الصحة.





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وأضاف عبد الرؤوف أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق وبفحص المحتويات تم العثور على الأدوية غير المرخص باستخدامها خارج مستشفيات وزارة الصحة.





وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الأدوية وتحريزها تحت تصرف النيابة العامة.





وفي سياق متصل نظمت مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.





وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.



