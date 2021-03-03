لا تتخلص منها بعد اليوم..طريقة عمل سناكس من قشر البطاطس

لا تتخلص من قشر البطاطس بعد اليوم ويمكنك صنع سناكس لذيذ منه قشر

خطوات العمل

اشطف قشور البطاطس جيدًا تحت الماء الجاري في الحوض واتركها تنقع في الماء لفترة قصيرة.

جففهم بمنشفة شاي.

قطعها إلى شرائح.

قم بتسخين طبقة من الزيت في مقلاة أو قم بتشغيل المقلاة العميقة على حرارة 180 درجة مئوية.

اقلي الشرائح لمدة دقيقتين تقريبًا أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ومقرمشًا.

ضع بعض المناشف الورقية وضع القشور عليها لتصريف أي فائض من الزيت.

رشهم ببعض الملح والفلفل واستمتع بوجبتك الخفيفة!