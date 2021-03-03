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مرأة

لا تتخلص منها بعد اليوم..طريقة عمل سناكس من قشر البطاطس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نحب البطاطس بكل شكل أو شكل. مسلوقة ، مهروسة ، مخبوزة ، مقلية: البطاطس متعددة الاستعمالات يمكنك سلقها أو خبزها أو قليها مع استمرار التقشير ، ولكن في أغلب الأحيان ، نقشر البطاطس قبل تحضيرها. لكن ، ما يحدث للقشر انه غالبًا ما ينتهي بهم الأمر في سلة المهملات. ويعد هذا إهدارًا كبيرًا لأنه يمكن صنع شيء لذيذ من قشور البطاطس.

 لا تتخلص من قشر البطاطس بعد اليوم ويمكنك صنع سناكس لذيذ منه قشر 

المكونات
قشور البطاطس
زيت للقلي
فلفل
ملح

خطوات العمل
اشطف قشور البطاطس جيدًا تحت الماء الجاري في الحوض واتركها تنقع في الماء لفترة قصيرة.
جففهم بمنشفة شاي.
قطعها إلى شرائح.
قم بتسخين طبقة من الزيت في مقلاة أو قم بتشغيل المقلاة العميقة على حرارة 180 درجة مئوية.
اقلي الشرائح لمدة دقيقتين تقريبًا أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ومقرمشًا.
ضع بعض المناشف الورقية وضع القشور عليها لتصريف أي فائض من الزيت.
رشهم ببعض الملح والفلفل واستمتع بوجبتك الخفيفة!

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