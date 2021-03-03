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محافظات

لمدة يومين..مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مطروح

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:08 م
حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
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ايمن محمود
أعلنت مديرية الصحة  بمطروح مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمطروح من سن يوم الى 5 سنوات لمدة 48 ساعة  يومى الخميس والجمعة 4-5 مارس 2021 بجميع الوحدات الصحية والفرق المتنقلة.


يأتى ذلك حرصا  من وزارة الصحة على سلامة أطفالنا من مرض شلل الأطفال مع الوصول الى جميع الاطفال  لتلقي التطعيم.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  يرافقه الدكتور محمد على  وكيل مديرية الصحة بالمحافظة  والدكتور شريف مدير الطب الوقائى  قد شهد فعاليات انطلاق الحملة بمستشفى الأطفال ووحدة رعاية الامومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح والوحدة الصحية بمنطقة الكيلو 7 مع التيسير على السيدات فى تطعيم اطفالهن  وتوفير كافة سبل الراحة  مع الالتزام بمراعاة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار المحافظ إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بواقع 122 ألفا و108 أطفال فى مطروح، وجميع التطعيمات سيتم إعطاؤها لهم بالمجان. من خلال 242 فريق تطعيم ثابتا ومتحركا منها 51 فريقا ثابتا و193 فريقا متحركا يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين .

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة والوصول لكافة الاطفال المستهدفين منها والحفاظ على مصر خالية تمامًا من مرض شلل الأطفال.

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