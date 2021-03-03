صناعة الأدوية عن إدراج 14 دواء ضمن الجدول: تؤثر على الحالة النفسية

علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، على إدارج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات.





وأضاف "العزبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "تم إدارج هذه الأنواع من الأدوية لأنها تحتوي علي مواد مخدرة، وتحتوي علي مادة فعالة تؤثر على الحالة النفسية".





وتابع "لو تم تناول هذه الأدوية بجرعات عالية سوف تؤثر علي الحالة النفسية للمريض، وتشعر المرض بنوع من التخدير ورغبة في النوم والكسل"، لافتا: "بعض الأفراد الذي لا يستوعبون نوع الخطورة ويتناولون الأدوية بجرعات عالية".





وأشار إلى أن "هناك بدائل للأدوية التي تم إدراجها ضمن جدول المخدرات"، مؤكدا: "أدوية الكحة والبرد التي تم ادراجها ضمن المخدرات لأنها تؤثر علي الحالة النفسية، يمكن صرفها بروشتة من الدكتور".





واختتم: "لا بد من تناول أدوية الكحة تحت إشراف طبيب، وهناك أنواع بديلة لأدوية الحكة وتؤدي نفس الغرض"، مردفا "لا ضرر من وجود الأدوية التي تم إدراجها مع المواطنين".



