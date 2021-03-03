بشأن إيران.. إجراء عاجل من خفر السواحل الكويتي

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصدر أمني، بأن رجال خفر السواحل أحبطوا محاولة تهريب كمية وصفت بالكبيرة من مخدر الشبو.





وبحسب الصحيفة الكويتية؛ فقد أشار المصدر الي ان رادارات خفر السواحل، رصدت، في الخامسة والنصف من فجر الثلاثاء، زورقا قادما من إيران، وأخذ يفرغ حمولة شرق جزيرة كبر، وعليه انتقلت دوريات خفر السواحل إلى الموقع.





وواصلت الصحيفة قائلة : وعثر على 11 حقيبة، في واحدة منها كمية كبيرة من مخدر الشبو.



