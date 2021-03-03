رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية: سنهدم المنزل المبني أعلى مسجد في البحيرة.. فيديو

كشف عادل العباسي رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة عن حقيقة بناء منزل اعلى مسجد.
وقال عادل العباسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناه " دي إم سي" : المبني الذى أقيم فوق المسجد تم بناؤه عام 2013 مؤكدا أن رخصة المسجد لا تحتوي علي رخصة بناء أعلاه.
وأضاف عادل العباسي : المبني المتواجد فوق المسجد مخالف وتم عمل له العديد من المحاضر القانونية مؤكدا انه تم إصدار قرار بإيقاف المباني.
وأوضح عادل العباسي ، أن صاحب المبنى قام بالتقديم على التصالح ولكن لن يتم قبوله، وسيتم إزالة المبنى المتواجد أعلي المسجد.