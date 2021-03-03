رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية: سنهدم المنزل المبني أعلى مسجد في البحيرة.. فيديو

كشف عادل العباسي رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية ب محافظة البحيرة عن حقيقة بناء منزل اعلى مسجد. اعلى





وقال عادل العباسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناه " دي إم سي " : المبني الذى أقيم فوق المسجد تم بناؤه عام 2013 مؤكدا أن رخصة المسجد لا تحتوي علي رخصة بناء أعلاه.





عادل العباسي : المبني المتواجد فوق المسجد مخالف وتم عمل له العديد من المحاضر القانونية مؤكدا انه تم قرار بإيقاف المباني . وأضافإصداربإيقافالمباني





وأوضح عادل العباسي ، أن صاحب المبنى قام بالتقديم على التصالح ولكن لن يتم قبوله، وسيتم إزالة المبنى المتواجد أعلي المسجد.