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رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية: سنهدم المنزل المبني أعلى مسجد في البحيرة.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:33 م
مبني اعلي مسجد مخالف
مبني اعلي مسجد مخالف
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إبراهيم القادري
كشف عادل العباسي رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة عن حقيقة بناء منزل اعلى مسجد.

وقال عادل العباسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناه " دي إم سي" : المبني الذى أقيم فوق المسجد تم بناؤه عام 2013 مؤكدا أن رخصة المسجد لا تحتوي علي رخصة بناء أعلاه.

وأضاف عادل العباسي  : المبني المتواجد فوق المسجد مخالف وتم عمل له العديد من المحاضر القانونية مؤكدا انه تم إصدار قرار بإيقاف المباني.

وأوضح عادل العباسي ، أن صاحب المبنى قام بالتقديم على التصالح ولكن لن يتم قبوله، وسيتم إزالة المبنى المتواجد أعلي المسجد.

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