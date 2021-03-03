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توك شو

مريض.. أحمد موسى: تركيا مشغولة باختفاء أردوغان ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:27 م
إردوغان
إردوغان
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا مشغولة في هذه الفترة باختفاء رجب طيب أردوغان، موضحًا أن هناك فيديوهات لـ أردوغان وهو يتسند على زوجته وأحد مساعديه.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يظهر أنه مريض، ويعانى من مشكلات صحية.

ولفت إلى أن أردوغان فى أواخر التسعينيات طالب رئيس الوزراء فى هذا التوقيت بالتقاعد لأنه كان يعانى من مشكلات صحية.

وأوضح أن الشارع التركي يتساءل "هل حان الوقت لكى تجلس، وتترك الحكم، بسبب مرضك".

وعرض أحمد موسى فيديوهات كارثية لـ أردوغان وهو ينام فى المؤتمرات الصحفية على الهواء.

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