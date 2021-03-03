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17 يوما على انتهاء فصل الشتاء.. الأرصاد تحذر من الطقس ليلا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:43 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الطقس السييء كانت اليوم، معقبا: الموجة كانت اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة على القاهرة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، غدا ستنحصر فرص تساقد الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية خاصة بورسعيد ورفح، كما ستقل فرص تساقط الامطار على الإسكندرية والبحيرة.

وفيما يخص القاهرة، أوضح أن حالة الطقس ستستقر إلى حد ما بداية من غد، وسيصاحب هذا الاستقرار ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية.

وأوضح أنه من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، منوها بأنه مع 21 مارس يبدأ فصل الربيع جغرافيا، مسترسلا: فصل الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة.

وشدد على أن فصل الشتاء سينتهي بعد 17 يوما من الآن، معقبا: يمكن أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى، معقبا: الطقس مساء شديد البرودة وننصح بارتداء الملابس الثقيلة.
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