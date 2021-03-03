ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تسكين الدبلومات والماجستير والدكتوراه دور يناير 2021 بتربية عين شمس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن تسكين الدبلومات والماجستير والدكتوراه دور يناير 2021 ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

كما كشفت الدكتور ماجد ابو العينين عميد  كلية التربية بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد عن اجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة مشيرا الي انه تم اضافة برامج جديدة بالكلية لاول مرة في مصر ويمكن  التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022  بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد  ان شروط القبول للطلاب كالاتي :
1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية 
3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس 
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس 
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج 
6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .
 وأشار الدكتور ماجد الي ان الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الانجليزية مشيرا الي  مميزات الدراسة بالكلية تتضمن :

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر 
3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر 
4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية 
5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأكد عميد كلية التربية انه يوجد شرطين فقط للتشعيب .

1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم 

2_يتم التشعيب وفقا للاجرءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وباعداد تتناسب واماكانات الكلية واعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب علي البرامج من قبل الطلاب 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة