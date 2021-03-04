سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر





أطلق الملياردير الياباني «يوساكو مايزاوا» مهمة بحث دولية عن 8 أشخاص من أي مكان في العالم للانضمام إليه في رحلة فضائية خاصة حول القمر على متن صاروخ «إيلون ماسك» SpaceX في عام 2023.





مايزاوا الذي جنى أمواله عبر الإنترنت، سيدفع التكلفة الكاملة لأول رحلة خاصة خارج مدار الأرض، لكنه يبحث عن رفقة.





بينما كان مايزاوا في الأصل يبحث عن فنانين فقط، قام الآن بتوسيع نطاق بحثه ليشمل أي شخص من أي مكان في العالم.





ليس لديك وقت طويل لملئ طلبك، إذ تتوقف المرحلة الأولى عن قبول التقديم في 14 مارس الجاري، من هناك، سيحتاج رائد الفضاء المحظوظ إلى اجتياز فحوصات طبية ومقابلة فردية مع مايزاوا.





ستكون الرحلة على مركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام من الجيل التالي من SpaceX Starship.





جدير بالذكر أن نموذجان أوليان انفجرا مؤخرًا عند الهبوط أثناء الاختبارات الأخيرة، لكن هذه المرة ماسك واثق من أن المهمة ستمضي قدمًا بحلول عام 2023.





رجل الأعمال الياباني مايزاوا، الذي جمع المليارات من بيع شركة الأزياء عبر الإنترنت Zozo إلى Softbank في عام 2019، لم يبدأ التدريب على الرحلة بعد، لكنه يتوقع أن تستغرق بضعة أشهر كحد أقصى.

هل تتخيل رحلة إلى القمر مع 7 غرباء وملياردير ياباني؟، قد تكون محظوظا فعلا إذا تم اختيارك ضمن 8 أشخاص يبحث عنهم الملياردير لمرافقته في رحلة إلى القمر خلال عام 2023.