ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد سامي: طارق حامد الأفضل بالزمالك.. وعلى كهربا العلم أن الأهلي يحكمه قواعد

الخميس 04/مارس/2021 - 06:01 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سموحة، إن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو أهم وأخطر لاعب في صفوف الزمالك، ومن بعده أشرف بن شرقي.

وأضاف سامي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "في المباراة التي خسرتها أمام الزمالك، لم يظهر سموحة بمستوى جيد، وكنا نستحق الخسارة، وأعتبر طارق حامد هو أهم وأخطر لاعب في صفوف القلعة البيضاء، ومن بعده أشرف بن شرقي".

وتابع: "تلقينا عروضًا لبيع المهاجم حسام حسن، ولكن عندما سألني فرج عامر عن رأيي رفضت رحيله".


واستكمل: "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد جدًا ويستحق التواجد في الأهلي، ولكن الأحمر يمتلك لاعبين كُثر في هذا المركز وأقوياء جدًا، صلاح محسن من أفضل لاعبي مصر ولديه إمكانيات فردية لا تتكرر، ولكنه يحتاج للعمل في الجانب الجماعي".

وعن ما ينقص بيراميدز للمنافسة على الدوري، أوضح سامي: "هناك أشياء لا تُقال على الهواء، هي منظومة إدارية جيدة وتوفر كل شىء، الكرة في ملعب المدير الفني واللاعبين، يجب أن تكون هناك شخصية قوية تكتيكية، وفي بعض المباريات لا نجد انضباط تكتيكي".

وعن أزمة محمود كهربا مع الأهلي، قال: "اللعب في القلعة الحمراء نعمة، هو كلاعب لا خلاف على إمكانياته، ولكن النادي يحكمه قواعد ولا يجب أن يخالفها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد: طارق حامد لاعب مقاتل وغيابه مؤثر في الزمالك

وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي.. وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك

ميدو: الزمالك لا يقف على أي لاعب مهما كان.. وجيرالدو يلعب Dirty Game مع الأهلي

حلمي طولان: الحاوي وبن شرقي الأفضل فى الدوري.. والشناوي رقم واحد.. وموسيماني أحسن مدرب

حقيقة مفاوضات سموحة لـ ضم لاعب الأهلي وموقف "العربي"

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي: الطبطبة على اللاعبين سبب أزمة كهربا .. فيديو

أخبار التوك شو.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام.. وأحمد موسى: تركيا مشغولة باختفاء أردوغان

مبروك عطية: الزواج والطلاق مسئولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين

بيكيه يحرم إشبيلية من التأهل لنهائي كأس إسبانيا بهدف قاتل لبرشلونة

اليمن.. القبض على قيادي كبير في تنظيم القاعدة الإرهابي

أكثر من 20 طعنة بجسده.. شاب يقتل عجوزا بلا سبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طباخ السم بيدوقه .. قانون يعاقب نائبة أمريكية حاربت من أجل تطبيقه .. صور

لاحترافه لعبة شهيرة.. طفل يفوز بمبلغ ضخم وجوائز لا تصدق .. صور

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور